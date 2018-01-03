Клуб "Кяпяз" включил в состав еще одного футболиста

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Клуб Гянджи "Кяпаз" включил в состав еще одного футболиста. Как сообщил Report главный тренер Юнис Гусейнов, речь идет о Тарзине Джахангирове.
С 26-летним полузащитником 6 января будет заключен контракт со сроком на один год. Джахангиров после Самира Заргарова, Мурада Саттарлы и Романа Гусейнова стал четвертым футболистом присоединившимся к рядам клуба "Кяпаз". Клуб расстался с Самба Диалло, Мансуром Аладжи, Виктором Осегейлом, Рузи Гияслы, Новрузом Мамедовым, Азадом Керимовым, Азером Мамедовым,Айдыном Гасымовым, Керимом Диниевым, Сергеем Чернышевым и Магомедом Гурбановым.
Отметим, что последним клубом Тарзина Джахангирова был столичный "Нефтчи". Ранее он также выступал в таких клубах как "Габала", "Сумгайыт" и "Зиря".
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