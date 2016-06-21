Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Гянджинский клуб "Кяпяз" представил заявку для игр Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в составе команды 22 игрока.

Главный тренер Шахин Диниев включил в команду 3 вратаря, 7 защитников, 10 полузащитников и 2 нападающих. Двое из них - защитник Ренан да Силва Алвес и полузащитник Сержио Мануэль Коста Карнейро являются легионерами, трансфер которых был произведен недавно.

Заявка "Кяпяз":

Вратари: 88. Тадас Симаитис, 1. Эйюб Алиев, 30. Давуд Керими.

Защитники: 18. Турал Ахундов, 13. Шахрияр Рагимов, 25. Шахрияр Алиев, 36. Ренан да Силва Алвес, 21. Новруз Мамедов, 15. Азад Керимов, 23. Турал Нариманов.

Полузащитники: 5. Керим Диниев, 17. Ниджат Гурбанов, 10. Дарио Фредерико, 77. Сержио Мануэль Коста Карнейро, 7. Вугар Бейбалаев, 6. Джейхун Джавадов, 14. Фарид Мамедов, 99. Али Самедов, 80. Турал Рзаев, 19. Орхан Алиев.

Нападающие: 90. Жульен Эбах, 9. Турал Гурбетов.

Отметим, что в I классификационном раунде Лиги Европы "Кяпяз" встретится с молдавским клубом "Дачия". В Баку игра пройдет 28 июня, а в Кишиневе - 7 июля.