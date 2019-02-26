Итальянский клуб намерен добиться наказания болельщиков, оскорблявших умершего футболиста

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" намерен добиться наказания болельщиков, которые в социальных сетях оскорбляли бывшего игрока команды Давиде Астори.

Как сообщает Report, на сайте клуба отмечается, что они глубоко опечалены тем, что после игры в социальных сетях некоторые болельщики разместили "позорные сообщения", предназначавшиеся для Давиде Астори.

"Фиорентина" находится в постоянном контакте с компетентными органами, чтобы добиться преследования нарушителей. Мы призываем настоящих фанатов дистанцироваться от этих недостойных личностей", - говорится в сообщении.

Отметим, что Давиде Астори скончался в марте 2018 года.