Клуб, где выступает Кямран Агаев, приобретает нового вратаря

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Португальский клуб "Боавишта" планирует трансфер нового вратаря.

Как сообщает Report со ссылкой на Maisfutebol, бразилец Вагнер Да Сильва будет взят в аренду до конца сезона.

В 2010-2015 гг. 31-летний голкипер выступал в португальском клубе "Эшторил". Его последней командой стал бельгийский "Мускрон". Недавно в "Мускрон" перешел и бывший главный тренер "Хазар-Лянкяран" Мирча Редник.

Что же касается Вагнера, 10 сентября 2016 года он потерял место в основном составе после матчей VI тура, на которых они проиграли "Зюльте-Варегему" со счетом 1:5.

На этой встрече опытный голкипер даже забил гол в свои ворота. Вышедшему после этого только однажды в стартовом составе Вагнеру не дает шансов и Редник. Хотя в прошлом сезоне он сыграл 28 матчей без замены.

Отметим, что на данный момент основным вратарем "Боавишты" является член сборной Азербайджана Кямран Агаев. Отмечается, что после прихода Вагнера Да Сильвы Агаев столкнется с серьезной конкуренцией и запасной голкипер Мамаду Ба и Микаэль Мейра покинут клуб.