Клуб "Габала" вернул вратаря, отпущенного месяц назад в "Нефтчи"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" решил вернуть вратаря Агиля Мамедова, с которым распрощался в зимнем перерыве.

Об этом Report сообщил менеджер "красно-черных" Сабухи Сафиярлы.

По его словам, неожиданно попрощавшийся с "Нефтчи" 29-летний голкипер, в скором времени вернется в предыдущий клуб: "Мы услышали о желании Агиля уйти из "Нефтчи". И как раз искали вратаря, поэтому захотели его возвращения в команду".

Отметим, что Агиль Мамедов 29 декабря 2017 года подписал с "Нефтчи" годичный контракт, как независимый агент. Отметим, что предыдущий контракт с "Габала" был заключен до конца текущего сезона.