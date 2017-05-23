Клуб "Габала" расстался с Рашадом Садиговым - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" расстался с футболистом Рашадом Садиговым. Об этом Report сообщил менеджер клуба Сабухи Сафиярлы.

С. Сафиярлы отметил, что было принято решение не продлевать завершившийся договор с 34-летним полузащитником: "Садигов очень помог нашей команде за 2,5 года своего выступления. Но, учитывая некоторые факторы, мы решили не продлевать контракт с ним. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере".

Отметим, что Рашад Садигов выступал в "Габале" с декабря 2014 года.