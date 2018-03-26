Китайским футболистам могут запретить татуировки

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Китайским футболистам, возможно, будет запрещено показывать свои татуировки, а также наносить новые.

Как передает Report, об этом сообщает Global Times со ссылкой на The Paper.

Китайская футбольная Ассоциация уже готовит постановление о запрете татуировок китайским игрокам в национальной лиге и в сборных всех возрастов.

Накануне было отмечено, что игроки молодёжной команды Китая в игре против сверстников из Сирии, а также футболисты национальной сборной в матче против Уэльса затейпировали свои татуировки, чтобы не показывать плохой пример молодым болельщикам.