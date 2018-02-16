Китайский клуб предлагает Иньесте зарплату в 35 млн евро в год

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" хочет пригласить в команду полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту.

Как сообщает Report со ссылкой на sport.es, азиатский клуб предлагает ему годовой оклад в 35 млн. евро.

Иньеста намерен обдумать предложение китайского клуба. В октябре полузащитник заключил с "Барселоной" пожизненный контракт, в котором прописана опция, позволяющая ему уйти в другой клуб.

Отметим, что главным тренером "Тяньцзинь Цюаньцзянь" является бывший защитник "Реала" и "Ювентуса" Фабио Каннаваро. Воспитанник "Барселоны" Андрес Иньеста с 2002 года выступает в основной сборной.