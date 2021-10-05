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Килиан Мбаппе рассказал о желании перейти в "Реал Мадрид"

Килиан Мбаппе рассказал о желании перейти в "Реал Мадрид" Нападающий французского клуба ПСЖ Килиан Мбаппе прошлым летом был готов перейти в испанский "Реал Мадрид".
Футбол
5 октября 2021 г. 10:12
Килиан Мбаппе рассказал о желании перейти в Реал Мадрид
Килиан Мбаппе

Нападающий французского клуба ПСЖ Килиан Мбаппе прошлым летом был готов перейти в испанский "Реал Мадрид".

Как сообщает Report, об этом 22-летний нападающий рассказал изданию LEquipe.

Он сказал, что во время летнего трансферного окна мог покинуть парижского представителя только ради "Реала": "Если бы я ушел из ПСЖ этим летом, то только в "Реал Мадрид". Уход был бы очередным логическим шагом в моей карьере. Я не воспринял плохо отказ ПСЖ отпустить меня. Я очень люблю футбол".

Отметим, что Килиан Мбаппе в этом сезоне запомнился 4 голами и 3 продуктивными передачами в 9 играх Лиги-1. ПСЖ является лидером с 24 очками после 9 матчей.

Контракт Мбаппе истечет в 2022 году.

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Версия на английском языке Kylian Mbappe admits he asked for Real Madrid transfer
Версия на азербайджанском языке Kilian Mbappe "Real Madrid"ə keçmək istədiyini etiraf edib

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