В Катаре стартовал XXII чемпионат мира по футболу

Стали известны составы сборных Катара и Эквадора на матч открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В Катаре стартовал XXII чемпионат мира по футболу.

Как передает Report, в эти минуты в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт" хозяева турнира - сборная Катара - встречаются с командой Эквадора. В начале первого тайма счет ничейный - 0:0.

Катар и Эквадор выступают в группе А вместе с Нидерландами и Сенегалом. Их очный матч состоится завтра, 21 ноября, в Дохе на стадионе "Эль-Тумама". Начало – в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции, в финале 2018 года в Москве обыгравшая команду Хорватии (4:2).

19:55

Стали известны составы сборных Катара и Эквадора на матч открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report, встреча состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре, стартовый свисток - в 20:00 по бакинскому времени.

Сборная Катара: Аль-Шиб, Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Аль-Хайдос, Будиаф, Афиф, Али.

Сборная Эквадора: Галиндес, Эступиньян, Инкапье, Ф. Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Ибарра, Плата, Эстрада, Валенсия.

Напомним, обе команды находятся в группе А вместе с командами Нидерландов и Сенегала. Их очная игра состоится завтра, 21 ноября.