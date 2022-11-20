О нас

В Катаре стартовал XXII чемпионат мира по футболу

В Катаре стартовал XXII чемпионат мира по футболу Стали известны составы сборных Катара и Эквадора на матч открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Футбол
20 ноября 2022 г. 20:11
В Катаре стартовал XXII чемпионат мира по футболу

В Катаре стартовал XXII чемпионат мира по футболу.

Как передает Report, в эти минуты в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт" хозяева турнира - сборная Катара - встречаются с командой Эквадора. В начале первого тайма счет ничейный - 0:0.

Катар и Эквадор выступают в группе А вместе с Нидерландами и Сенегалом. Их очный матч состоится завтра, 21 ноября, в Дохе на стадионе "Эль-Тумама". Начало – в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции, в финале 2018 года в Москве обыгравшая команду Хорватии (4:2).

19:55

Стали известны составы сборных Катара и Эквадора на матч открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report, встреча состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре, стартовый свисток - в 20:00 по бакинскому времени.

Сборная Катара: Аль-Шиб, Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Аль-Хайдос, Будиаф, Афиф, Али.

Сборная Эквадора: Галиндес, Эступиньян, Инкапье, Ф. Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Ибарра, Плата, Эстрада, Валенсия.

Напомним, обе команды находятся в группе А вместе с командами Нидерландов и Сенегала. Их очная игра состоится завтра, 21 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Açılış oyununda hesab açılıb

Экслюзивные новости

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi