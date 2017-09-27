"Карабах" уступил "Роме" в ЛЧ - 1:2 - ВИДЕО

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ “Карабах” уступил “Роме” в домашнем противостоянии в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, матч на Бакинском олимпийском стадионе завершился со счетом 1:2.

Отметим, что на 7-й минуте с передачи Лоренцо Пелегрини счет открыл Костас Манолас. На 15-й минуте отличился боснийский легионер гостей Эдин Дзеко-0:2.

На 28-й минуте у хозяев один гол отквитал Педро Энрике. Таким образои, “Карабах” забил свой первый гол в истории выступлений в групповом раунде ЛЧ- 1:2. Итак, после двух туров, команда Гурбана Гурбанова, не имея очков в активе, занимает последнее место. “Рома” после победы в Баку набирает 4 очка и временно возглавляет турнирную таблицу в группе C.

Соперники этих команд по группе сегодня сойдутся в Мадриде, где местный “Атлетико” будет принимать лидера группы, лондонский “Челси".