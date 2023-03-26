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"Карабах" сегодня сыграет с "Галатасараем"

"Карабах" сегодня сыграет с "Галатасараем" Сегодня в Баку состоится благотворительный матч между агдамским "Карабахом" и стамбульским "Галатасараем".
Футбол
26 марта 2023 г. 07:25
Карабах сегодня сыграет с Галатасараем

Сегодня в Баку состоится благотворительный матч между агдамским "Карабахом" и стамбульским "Галатасараем".

Как сообщает Report, встреча на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 20:00.

Игру будет обслуживать арбитр ФИФА Алияр Агаев, на линиях ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым судьей будет Турал Гурбанов. Отвечать за систему VAR будут Джавид Джалилов и Муслим Алиев.

Благотворительный матч
26 марта
20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Галатасарай" (Турция)
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Турал Гурбанов
Бакинский олимпийский стадион.

Отметим, что средства, собранные с продажи билетов, пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений 6 февраля в Турции.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" bu gün "Qalatasaray"la qarşılaşacaq

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