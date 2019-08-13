"Карабах" сегодня может обеспечить себе путёвку в группу Лиги Европы УЕФА

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня проведёт очередную встречу в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, агдамская команда в ответном матче III отборочного раунда примет на своём поле кипрский АПОЭЛ. Матч начнётся в 20:30 по местному времени на Республиканском Стадионе им. Тофика Бахрамова.

В первой игре на стадионе ГСП в Никосии "Карабах" одержал победу со счётом 2:1.

После этого поражения АПОЭЛ расстался с главным тренером Паоло Траметсани. На этом посту его сменил немецкий специалист Томас Долл, с которым был заключён контракт на 2 года.

В случае, если "Карабах" одолеет АПОЭЛ, то обеспечит себе место в группе Лиги Европы, и в плей-оффе Лиги Чемпионов сыграет с победителем пары "Аякс" (Нидерланды) - ПАОК (Греция), первая встреча которой завершилась со счётом 2:2.

Если же "Карабах" не сможет пройти АПОЭЛ, то в плей-оффе Лиги Европы сыграет с победителем пары "Линфилд" (Сев. Ирландия) - "Сутьеска" (Черногория), первая встреча которой завершилась со счётом 2:1.

Лига Чемпионов УЕФА

III отборочный раунд, ответная игра

20:30. "Карабах" (Азербайджан) - АПОЭЛ (Кипр)

Первая игра - 2:1

Главный судья: Даниэль Зиберт

Боковые судьи: Ян Зейдель и Лассе Козловски

Четвёртый судья: Мартин Петерсен (все из Германии)

Судья-инспектор: Йорн Вест Ларсен (Дания)

Представитель УЕФА: Велид Имамович (Босния и Герцеговина)

Баку, Республиканский Стадион им. Тофика Бахрамова