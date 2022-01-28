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"Карабах" сдает в аренду своего легионера

"Карабах" сдает в аренду своего легионера "Карабах" сдает кипрской команде АЕК в аренду своего футболиста Гаспара Панадеро.
Футбол
28 января 2022 г. 13:12
Карабах сдает в аренду своего легионера

"Карабах" сдает кипрской команде АЕК в аренду своего футболиста Гаспара Панадеро.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы клуба Гюндюз Аббасзаде, между сторонами достигнуто устное соглашение.

Представитель клуба отметил, что до конца этого сезона испанский полузащитник на арендной основе будет выступать в составе АЕК: "Переговоры подходят к концу, осталась только официальная сторона вопроса".

Перешедший в "Карабах" летом прошлого года 24-летний полузащитник выступил за команду в этом сезоне всего в 4 матчах. В последний раз он вышел на поле в форме "Карабаха" 3 октября 2021 года.

Главный тренер Гурбан Гурбанов рекомендовал Панадеро искать новый клуб во время зимней паузы.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" legionerini icarəyə verir

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