​"Карабах" представил заявку для игры с клубом "Гетеборг"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Карабах" представил УЕФА заявку для предстоящей игры с "Гетеборгом" в раунде плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает Report, в список также включено имя нового трансфера - Дино Ндлову.

Вратари: 12. Шахрудин Магомедалиев, 13. Ибрагим Шехич, 94. Халит Огузхан.

Защитники: 5. Максим Медведев, 14.Рашад Садыгов, 18. Ильгар Гурбанов, 21. Ариф Дашдемиров, 25. Анси Аголли, 32. Эльвин Юнусзаде, 33. Эльтун Турабов, 55. Бедави Гусейнов.

Полузащитники: 2. Гара Гараев, 8. Мигель Маркос Мадейра, 10. Муарем Муарем, 15. Рахид Амиргулиев, 20. Ричард Алмейда, 22. Афган Исмаилов, 67. Аль Херби Аль Жадеоуйи, 77. Джавид Тагиев, 91. Джошгун Диниев, 99. Дани Кинтана.

Нападающие: 6. Дино Ндлову, 9. Рейналдо Сильва, 11. Махир Мадатов, 17. Натик Алескеров, 71. Вугар Надиров.

Отметим, что первая игра с "Гетеборг" пройдет 18 августа в Швеции, а ответная встреча - 25 августа в Баку.