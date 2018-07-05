"Карабах" подписал 3-летний контракт с футболистом сборной Болгарии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Карабах" подписал трехлетний контракт с Симеоном Славчевым, выступающим за национальную сборную Болгарии.

Как сообщает Report, по информации, распространенной официальным сайтом клуба, 25-летний полузащитник уже участвует в процессе учебно-тренировочной подготовки клуба в Австрии.

Славчев начал профессиональную карьеру в 2010 году в болгарском клубе "Литекс" и спустя 4 года был приобретен португальским клубом "Спортинг". Славчев, ранее выступавший в национальных командах различных возрастных групп, с 2013 года перешел в основной состав национальной сборной своей страны.

*** 11:36

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" подписал контракт с футболистом сборной Болгарии и португальского "Спортинга" Симеоном Славчевым.

Как сообщает Report, официальный сайт клуба подтвердил переход 25-летнего полузащитника. Однако детали контракта пока неизвестны.

Отметим, что Симеон Славчев, с 2014 года выступающий за "Спортинг", ранее играл за английский "Болтон", кипрский "Aполлон" и польскую "Лехию".