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    "Карабах" направил предложение еще одному итальянскому вратарю

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Вратарь итальянской "Вероны" Николас Андраде заинтересовал клуб "Карабах".

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, азербайджанский представитель обратился к "желто-синим" с желанием приобрести бразильского голкипера. У 30-летнего голкипера имеется контракт с нынешним клубом до 2020 года. Между "Карабахом" и "Вероной" сейчас идут переговоры.

    Отметим, что Николас Андраде соперничает с Марко Сильвестри, чтобы попасть в основной состав команды. В сезоне 2017-2018 "Верона" заняла 19-е место в серии А  и снизилась до серии В. "Карабах" ранее направил предложение вратарю клуба "Пескара" из серии В Винченцо Фьорилло, но получил отказ.

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