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"Карабах" может столкнуться с серьезной проблемой в выездном матче с "Марселем"

"Карабах" может столкнуться с серьезной проблемой в выездном матче с "Марселем" «Карабах», который встретится с французским «Марселем» в плей-офф Лиги конференций УЕФА, может столкнуться с серьезными проблемами в выездном матче.
Футбол
28 декабря 2021 г. 21:26
Карабах может столкнуться с серьезной проблемой в выездном матче с Марселем

"Карабах", который встретится с французским "Марселем" в плей-офф Лиги конференций УЕФА, может столкнуться с серьезными проблемами в выездном матче.

Как передает Report со ссылкой на L Equipe, только игроки, получившие обе дозы вакцины от коронавируса, будут допущены на стадион "Велодром" во время матча в Марселе. До сих пор в качестве альтернативы принимался отрицательный результат теста, но теперь это недопустимо.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что вакцинация будет обязательной для всех профессиональных спортсменов. Новое правило вступит в силу 15 января 2022 года. Поскольку 95 процентов игроков "Марселя" вакцинированы, это решение не является серьезной проблемой для местной команды. Неизвестно, какой процент этот показатель у агдамского клуба.

Матч "Марсель"-"Карабах" состоится 17 февраля. Ответный матч состоится 24 февраля в Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Marsel"lə səfər oyununda ciddi problemlə üzləşə bilər

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