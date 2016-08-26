"Карабах" и "Габала" в Лиге Европы

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ После победы в Баку со счетом 3:1 «Габале» необходимо было не пропустить более одного гола в гостевой встрече.

Как передает Report, это удалось сделать. Словенцы победили со счетом 1:0, но дальше не прошли.

Единственный гол на 66-й минуте забил Таварес. «Габала» доигрывала матч вдесятером – на 69-й минуте был удален Тео Уикс.

Таким образом, второй год подряд у Азербайджана на групповой стадии Лиги Европы будет представлена двумя командами. Чуть раньше туда пробился «Карабах».

Обе наши команды при жеребьевке, которая состоится сегодня, будут посеяны в самой слабой четвертой корзине.