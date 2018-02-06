Капитан "Уотфорда" отпраздновал забитый мяч в ворота "Челси" неприличным жестом

Трой Дини реализовал 11-метровый удар, показав трибунам средний палец

6 февраля, 2018 05:14

https://report.az/storage/news/13dceb32f356755569e5b9fa968f0271/7cb79f92-7c67-4c82-983c-c36ea4821482_292.jpg Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий английского «Уотфорда» Трой Дини отпраздновал забитый мяч в ворота «Челси» неприличным жестом. Как передает Report со ссылкой на The Sun, капитан «шершней» на 42 минуте реализовал 11-метровый удар, показав трибунам средний палец. По информации издания, расследованием инцидента с неприличным жестом может заняться Футбольная ассоциация Англии. «Уотфорд» разгромил «Челси» со счетом 4:1.

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