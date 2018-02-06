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    Капитан "Уотфорда" отпраздновал забитый мяч в ворота "Челси" неприличным жестом

    Трой Дини реализовал 11-метровый удар, показав трибунам средний палец

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий английского «Уотфорда» Трой Дини отпраздновал забитый мяч в ворота «Челси» неприличным жестом.

    Как передает Report со ссылкой на The Sun, капитан «шершней» на 42 минуте реализовал 11-метровый удар, показав трибунам средний палец.

    По информации издания, расследованием инцидента с неприличным жестом может заняться Футбольная ассоциация Англии.

    «Уотфорд» разгромил «Челси» со счетом 4:1.

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