Капитан "Уотфорда" отпраздновал забитый мяч в ворота "Челси" неприличным жестом

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий английского «Уотфорда» Трой Дини отпраздновал забитый мяч в ворота «Челси» неприличным жестом.
Как передает Report со ссылкой на The Sun, капитан «шершней» на 42 минуте реализовал 11-метровый удар, показав трибунам средний палец.
По информации издания, расследованием инцидента с неприличным жестом может заняться Футбольная ассоциация Англии.
«Уотфорд» разгромил «Челси» со счетом 4:1.
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