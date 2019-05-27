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Капитан "Реал Мадрида" пожелал расторгнуть контракт и перебраться в один из китайских клубов

Капитан "Реал Мадрида" пожелал расторгнуть контракт

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, 33-летний футболист провёл встречу с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом. В ходе беседы Рамос обратился к функционеру с просьбой позволить ему расторгнуть контракт и перебраться в один из китайских клубов, который сделал ему крайне выгодное предложение.

Ранее отмечалось, что опытный игрок не желает оставаться в "королевском клубе". 

Отметим, что Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. 

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