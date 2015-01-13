​Капитан "Нефтчи": После подготовки мы вернемся, чтобы стать чемпионами

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "Наши тренировки проходят хорошо. Мы готовимся уже два дня. Эти дни были нелегкими, так как за время отдыха мы потеряли многое с физической точки зрения. Сейчас нужно восстановить все потерянное".

Как сообщает Report, об этом сказал капитан футбольной команды "Нефтчи" Флавинью.

В заявлении официальному сайту клуба бразильский полузащитник отметил, что несмотря на осадки, никто не остался в стороне от тренировок. 32-летний футболист сказал, что сделает все возможное, чтобы восстановить форму: "После тренировок мы вернемся в Азербайджан в такой форме, чтобы стать чемпионами. Я верю в это, так как наши тренировки показали, что мы в хорошей форме. У нас разница с "Карабахом" в 8 очков. Сравнять очки будет для нас немного сложно. Сделаем все возможное, чтобы быть в нужной физической форме. Жаловаться на погодные условия нельзя, несмотря ни на что, нужно тренироваться".

Отметим, что "Нефтчи" вернется в Баку 24 января.