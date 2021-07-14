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Кахабер Цхададзе: Допустили непростительные ошибки

Кахабер Цхададзе: Допустили непростительные ошибки "Поздравляю вас с победой. По сравнению с первым матчем, "Нефтчи" сыграл куда лучше. Обе команды показали хорошую игру".
Футбол
14 июля 2021 г. 23:22
Кахабер Цхададзе: Допустили непростительные ошибки
Кахабер Цхададзе

"Поздравляю вас с победой. По сравнению с первым матчем, "Нефтчи" сыграл куда лучше. Обе команды показали хорошую игру".

Как передает Report, об этом сказал после поражение в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу от азербайджанского "Нефтчи" в Баку (1:2, первая игра - 1:2) главный тренер грузинского "Динамо" (Тбилиси) Кахабер Цхададзе.

"Но в целом, за два матча три гола из четырех мы словно сами себе забили. Допустили непростительные ошибки, из-за которых и проиграли. Такого не должно быть. Причина неудачи? Винить кого-то отдельно нельзя. Тут все виноваты. Ни одной команде не пристало допускать столько ошибок", - заявил Цхададзе.

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Версия на азербайджанском языке Kaxaber Tsxadadze: "Futbol boks deyil və biz Samir Abasovla dalaşmamışıq"

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