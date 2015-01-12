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    ​Йоахим Лев признан лучшим футбольным тренером 2014 года

    Об этом было объявлено на торжественном вечере ФИФА, посвященном итогам прошедшего года

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) как лучший тренер 2014 года.

    Как передает Report, об этом было объявлено в понедельник в Цюрихе на торжественном вечере ФИФА, посвященном итогам прошедшего года.

    В 2014 году Лев привел сборную Германии к "золоту" чемпионата мира, который прошел в Бразилии.

    На звание лучшего тренера помимо него также претендовали наставники мадридских футбольных клубов – Диего Симеоне, чей "Атлетико" выиграл чемпионат Испании, и Карло Анчелотти, чей "Реал" выиграл Лигу чемпионов.

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