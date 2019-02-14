Известный испанский клуб обновил контракт с главным тренером

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне продлил контракт с клубом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, контракт с 49-летним специалистом продлен до 2022 года.

Контракт с аргентинским специалистом был до июня 2020 года.

Отметим, что Диего Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, стала двукратным победителем Лиги Европы и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, дважды играла в финале Лиге чемпионов.