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    Известный футболист потратит всю прибыль в новом клубе на благотворительные цели

    Сын 36-летнего Даймена Даффа родился с пороком сердца

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Бывший футболист национальной команды Ирландии Даймен Дафф потратит всю прибыль в новом клубе на благотворительные цели. Как сообщает Report, 36-летний футболист подписал контракт с местной командой "Шемрок Роверс". 

    Д.Дафф является послом организации "Heart Children Ireland". Он вместе с английскими клубами "Блекбёрн", "Челси", "Ньюкасл" и "Фульхем" организовал кампании помощи для детей с пороком сердца. Сын Д.Даффа также родился с пороком сердца. 

    Отметим, что новая команда Даймена Даффа "Шемрок Роверс" играет в Лиге Европы. В I классификационном туре команда обыграла представителя Люксембурга "Прогресс" (0:0, 3:0) и вышла в очередной тур.

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