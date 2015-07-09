Известный футболист потратит всю прибыль в новом клубе на благотворительные цели

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Бывший футболист национальной команды Ирландии Даймен Дафф потратит всю прибыль в новом клубе на благотворительные цели. Как сообщает Report, 36-летний футболист подписал контракт с местной командой "Шемрок Роверс".

Д.Дафф является послом организации "Heart Children Ireland". Он вместе с английскими клубами "Блекбёрн", "Челси", "Ньюкасл" и "Фульхем" организовал кампании помощи для детей с пороком сердца. Сын Д.Даффа также родился с пороком сердца.

Отметим, что новая команда Даймена Даффа "Шемрок Роверс" играет в Лиге Европы. В I классификационном туре команда обыграла представителя Люксембурга "Прогресс" (0:0, 3:0) и вышла в очередной тур.