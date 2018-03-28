Известный аргентинский нападающий получил травму, играя в футбол в тюрьме

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Нападающий аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в одной из тюрем.

Как сообщает Report, 34-летний нападающий играл в футбол в исправительном учреждении, где с 2010 года отбывает наказание его брат.

По приглашению брата Тевес принял участие в игре, но во время матча получил мышечную травму и теперь будет вынужден пропустить около месяца.

Отметим, что в этом сезоне футболист провёл за "Бока Хуниорс" в чемпионате Аргентины семь матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Тевес вернулся в Аргентину в январе 2018 года.