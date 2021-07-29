Известный арбитр заявил о завершении карьеры

Нидерландский футбольный судья Бьорн Кейперс заявил о намерении завершить карьеру арбитра после матча Суперкубка Нидерландов.

Нидерландский футбольный судья Бьорн Кейперс заявил о намерении завершить карьеру арбитра после матча Суперкубка Нидерландов.

Как сообщает Report, арбитр Бьорн Кейперс заявил, что завершит карьеру 7 августа после того, как отработает матч Суперкубка Нидерландов "Аякс" - ПСВ.

Бьорн Кейперс начал карьеру футбольного арбитра в 2002 году. 48-летний нидерландец работал на двух чемпионатах мира (2014, 2018), трех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020). Он обслуживал матчи Суперкубка УЕФА (2011), финала Лиги Европы (2013, 2018), финала Лиги чемпионов (2014) и финала Евро-2020.