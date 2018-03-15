Итальянский ФК "Милан" может сменить владельца

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Китайский владелец итальянского "Милана" Ли Юнхун может продать футбольный клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, в покупке "Милана" заинтересован Саид Аль-Фаласи, являющийся членом правящей в Дубае семьи Аль Мактум. Также Саид Аль-Фаласи является владельцем компании International Triangle Group, которая занимается бизнесом в разных секторах от строительства и торговли до брокерской деятельности.

В 2016 году "Милан" показал убыток в размере 75 млн евро. В текущем году клуб продолжит оставаться убыточным. В летнее трансферное окно "Милан" потратил 230 млн евро на покупку футболистов.

"Милан" занимает шестое место в чемпионате Италии. Команда, которую возглавляет Дженнаро Гаттузо, набрала 47 очков в 27 матчах. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский клуб уступил дома лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:2, ответная игра состоится сегодня.

Отметим, что итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Юнхуном 99,9% акций клуба в апреле 2017 года. Общая сумма сделки составила 740 млн евро, включая долги клуба. Он взял кредит у американского хедж-фонда Elliott Management для завершения сделки.