Исполнительный комитет УЕФА ужесточил правила финансового fair play

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Исполнительный клуб УЕФА одобрил изменения в правилах лицензирования клубов и финансового fair play.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, новые правила увеличат финансовую прозрачность клубов.

Полный и всесторонний разбор изменений в правилах был проведен совместно с национальными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами - европейскими лигами, Ассоциацией европейских клубов (ECA), Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Новые правила повысят прозрачность, так как клубы будут обязаны публиковать финансовую информацию, включая выплаты агентам. Будут улучшены принципы финансового учета и отчетности в отношении определенных футбольных операций, таких как конкретные требования к отчетности по трансферам игроков.

Также будет осуществляться более активный подход в прогнозировании финансовых проблем клубов при помощи введения ряда новых финансовых показателей, которые позволят более строго контролировать бюджеты клубов

Отметим, что проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно им, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают.