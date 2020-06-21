​Испанский клуб уволил главного тренера

Хоан Руби https://report.az/storage/news/5952a68b2bdddcfe7f494dc5cf2c4348/1fee0f07-a899-43d8-91fe-366d2d1f7f7f_292.jpg

После поражения в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (0:1) "Бетис" отправил в отставку главного тренера Хоана Руби.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

До конца нынешнего сезона пост главного тренера "Бетиса" будет занимать 50-летний Алексис Трухильо, который защищал цвета "Бетиса" на протяжении семи сезонов. В общей сложности он провел за клуб 264 матча. Специалист уже возглавлял команду в двух последних играх сезона-2016/2017.

Также "Бетис" поблагодарил Руби и его помощников за преданность клубу.

После 30 туров команда располагается на 14-м месте турнирной таблицы, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре на выезде сыграет с "Леванте". Игра состоится 28 июня.