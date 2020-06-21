​Испанский клуб уволил главного тренера

После поражения в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (0:1) "Бетис" отправил в отставку главного тренера Хоана Руби.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
До конца нынешнего сезона пост главного тренера "Бетиса" будет занимать 50-летний Алексис Трухильо, который защищал цвета "Бетиса" на протяжении семи сезонов. В общей сложности он провел за клуб 264 матча. Специалист уже возглавлял команду в двух последних играх сезона-2016/2017.
Также "Бетис" поблагодарил Руби и его помощников за преданность клубу.
После 30 туров команда располагается на 14-м месте турнирной таблицы, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре на выезде сыграет с "Леванте". Игра состоится 28 июня.