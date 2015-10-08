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    Испанский футболист пообещал преодолеть пешком расстояние в 140 км

    Альваро Мората сделает это, если Ювентус станет победителем Лиги чемпионов

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Ювентус" Альваро Мората заявил, что пешком отправится из Милана в Турин. Как сообщает Report, для этого "старая синьора" должна стать победителем Лиги чемпионов. 

    Финальный матч этого сезона состоится в Милане. Расстояние от Милана до Турина, который должен будет преодолеть испанский нападающий, составляет 140 км. 

    Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе "Сан Сиро".

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