"Интер" прервал серию из восьми матчей без побед в чемпионате Италии - ВИДЕО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1, передает Report.

В составе победителей голы на свой счёт записали Эдер и Янн Карамо, а за гостей отличился Родриго Паласио. В составе «Болоньи» сразу два игрока во втором тайме получили по красной карточке. Таким образом, «Интер» прервал серию из восьми матчей без побед в чемпионате Италии. До сегодняшнего дня последний раз миланская команда побеждала в матче Серии А «Кьево» (5:0) 3 декабря.

В других матчах, которые проходили параллельно, «Сампдория» обыграла «Верону» (2:0), «Торино» оказался сильнее «Удинезе» (2:0), а «Кьево» уступил «Дженоа» (0:1).

Италия - Серия А, 24-й тур

Интер М 2 : 1 Болонья

1:0 – Эдер – 2, 1:1 – Паласио – 25, 2:1 – Карамо – 63

Удаления: нет – Мбайе, 68, Масина, 90+5