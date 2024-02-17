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Инсайдер: Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом"

Инсайдер: Килиан Мбаппе подписал контракт с "Реалом" Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом".
Футбол
17 февраля 2024 г. 08:33
Инсайдер: Килиан Мбаппе подписал контракт с Реалом

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом".

Как передает Report, об этом сообщает авторитетный инсайдер, журналист издания Marca Рамон Альварез де Мун на своей странице в соцсети Х.

"Он подписал контракт с "Реалом". Дело сделано", — написал журналист.

Напомним, что 16 февраля журналист Фабрицио Романо поделился информацией, что Мбаппе уведомил президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи о том, что он покинет клуб грядущим летом, когда у него закончится срок действия трудового соглашения.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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