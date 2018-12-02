Инфантино о срыве финала Кубка Либертадорес: идиоты портят праздник людям

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал срыв ответного матча финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс».

Как передает Report, встреча команд в Буэнос-Айресе не состоялась в связи с нападение фанатом «Ривера» на автобус с игроками «Боки» прямо перед матчем. В результате атаки пострадало несколько игроков. Позже было принято решение провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча запланирована на 9 декабря.

«Это был печальный момент для всех. Финал Кубка Либертадорес — футбольный матч, а не война. Мы пытаемся выяснить, кто был виновником данного происшествия. Нужно идентифицировать нарушителей и пожизненно отстранить от футбола. К сожалению, во всём мире есть идиоты, которые портят праздник миллионам людей. Надеюсь, подобное не повторится. Это должно означать конец одной главы и начало другой», — приводит слова Инфантино AFP.