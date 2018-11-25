Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков - ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter.

Изначально матч должен был состояться в Буэнос-Айресе в субботу, но незадолго до его начала болельщики "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Боки". У транспортного средства были разбиты несколько стекол. По данным La Nacion, в результате нападения болельщиков за медицинской помощью обратился полузащитник "Боки" Пабло Перес, получивший порезы.

Как сообщает Франс Пресс, представители команд согласились, что матч не может проходить в таких условиях. Встречу было решено перенести на одни сутки.

Первая игра финала, состоявшаяся 11 ноября на поле "Боки", завершилась со счетом 2:2.