Имя главного тренера сборной Италии станет известно до 20 мая

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Федерация футбола Италии намерена уже к 20 мая определиться с новым главным тренером страны. Как сообщает Report, в качестве нового наставника сборной портал Sport Mediaset приводит имя главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Он может покинуть петербургский клуб уже к концу мая. Соглсно инофрмации 53-летний Манчини сменит и.о. главного тренера Луиджи ди Бьяджо.

Первым матчем Манчини во главе сборной станет игра с Саудовской Аравией 28 мая.

1 июня в Ницце Италия сыграет с Францией, а 4-го – на стадионе «Ювентуса» в Турине с Голландией.