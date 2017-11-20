Ильхам Алиев принял президента и генсека ФИФА

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Федерации Фатму Самура.
Как сообщает Report, Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки ФИФА.
Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Федерации Фатму Самура.
Как сообщает Report, Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки ФИФА.
News DepartmentАвтор новости
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