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    Ильхам Алиев принял президента и генсека ФИФА

    Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки ФИФА

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Федерации Фатму Самура.

    Как сообщает Report, Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки ФИФА.

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