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Икарди перейдет из "Интера" в ПСЖ

​Икарди перейдет из "Интера" в ПСЖ

Мауро Икарди

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и итальянский "Интер" договорились о трансфере аргентинского форварда Мауро Икарди за сумму в 50 млн. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, "Интер" также может получить за 27-летнего футболиста бонусы в размере 7 млн. евро. Отмечается, что Икарди уже подписал контракт ПСЖ. Официально о переходе объявят после того, как стороны уладят заключительные нюансы по трансферу.

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