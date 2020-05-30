​Икарди перейдет из "Интера" в ПСЖ

Мауро Икарди https://report.az/storage/news/9ba4de40e34091c8d802bdae9403b589/74c633aa-61a7-443c-902a-1188402f0a10_292.jpg

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и итальянский "Интер" договорились о трансфере аргентинского форварда Мауро Икарди за сумму в 50 млн. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, "Интер" также может получить за 27-летнего футболиста бонусы в размере 7 млн. евро. Отмечается, что Икарди уже подписал контракт ПСЖ. Официально о переходе объявят после того, как стороны уладят заключительные нюансы по трансферу.