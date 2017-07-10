Игру команды "Зиря" в Лиге Европы будут обслуживать белорусские арбитры

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Игру команды "Зиря" с румынской командой "Астра" во втором квалификационном раунде Лиге Европы по футболу будут обслуживать белорусские арбитры.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, рефери встречи будет Сергей Цинкевич. Ему будут помогать Виталий Малютин и Евгений Романов. Четвертый арбитр встречи - Виктор Шимусик.

Отметим, что матч "Астра" - "Зиря" который состоится 13 июля на стадионе "Марин Анастасович" начнется в 21:30 по бакинскому времени.