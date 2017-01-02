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    Игроки "Реала" сымитировали тренировку штрафных из FIFA 17 - ВИДЕО

    Для этого игроки разделились на две команды

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Футболисты мадридского «Реала» Хамес Родригес, Карим Бензема, Даниэль Карвахаль, Кейлор Навас, Лукас Васкес, Марко Асенсио и Рафаэль Варан сымитировали на футбольном поле тренировку штрафных ударов из игры FIFA 17.

    Как передает Report, для этого игроки разделились на две команды: испанцы против остального мира. При этом очки начислялись по правилам футбольного симулятора FIFA 17. В итоге победу одержали представители Испании благодаря голу в девятку в исполнении третьего вратаря «Реала» Рубена Яньеса. Однако в сумме больше всего очков набрал Хамес.

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