Игроки "Реала" сымитировали тренировку штрафных из FIFA 17 - ВИДЕО

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Футболисты мадридского «Реала» Хамес Родригес, Карим Бензема, Даниэль Карвахаль, Кейлор Навас, Лукас Васкес, Марко Асенсио и Рафаэль Варан сымитировали на футбольном поле тренировку штрафных ударов из игры FIFA 17.

Как передает Report, для этого игроки разделились на две команды: испанцы против остального мира. При этом очки начислялись по правилам футбольного симулятора FIFA 17. В итоге победу одержали представители Испании благодаря голу в девятку в исполнении третьего вратаря «Реала» Рубена Яньеса. Однако в сумме больше всего очков набрал Хамес.