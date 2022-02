Игрока "Вест Хэм" накажут за грубое обращение с животными

Игроку клуба "Вест Хэм" Курту Зума могут предъявить обвинение в грубом обращении с животными.

Как передает Report, в интернете распространилось видео, на котором 28-летний игрок бьет кошку.

В заявлении пресс-службы клуба изданию "The Sun" "Вест Хэм" безоговорочно осудил действия своего игрока: "Мы поговорили с Куртом и уладим этот вопрос внутри клуба. Однако мы бы хотели заверить, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными".

В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский защитник сыграл в 12 матчах и забил один гол. Его контракт истекает в 2025 году.