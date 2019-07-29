Игрок сборной Азербайджана меняет клуб в Испании

Футболист сборной Азербайджана Эдди Исрафилов отстранен от основного состава команды "Алкоркон", выступающей в I Дивизионе чемпионата Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Aupa Alba, новый главный тренер одноименного представителя Алкоркона Френ Фернандес не заинтересован в услугах 27-летнего полузащитника.

Он не внес имя Исрафилова в список из 23 человек, которые проведут учебно-тренировочные сборы в Марбелье.

Другой клуб, выступающий в I Дивизионе чемпионата Испании "Албасете" заинтересовался Исрафиловым, которого контракт с "Алкорконом" до июля 2020 года.

Отметим, что Эдди Исрафилов перешел в "Алкоркон" в январе прошлого года из "Химнастик". Ранее он играл в "Кадис", "Мурсия", "Гранада", "Эйбар" и "Кордоба". Отец Исрафилова анголец, мать – азербайджанка.