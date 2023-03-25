О нас

Игрок сборной Австрии: Матч с Азербайджаном придал команде положительный импульс

Игрок сборной Австрии: Матч с Азербайджаном придал команде положительный импульс Матч с Азербайджаном придал сборной Австрии положительный импульс.
Футбол
25 марта 2023 г. 11:22
Игрок сборной Австрии: Матч с Азербайджаном придал команде положительный импульс

Матч с Азербайджаном придал сборной Австрии положительный импульс.

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Австрии Давид Алаба заявил после матча отборочного этапа Евро-2024, в котором они обыграли сборную Азербайджана со счетом 4:1.

Левый защитник испанского "Реал Мадрид", который не участвовал в этом матче из-за травмы, отметил, что всеми силами поддерживал свою команду с трибуны: "Нам удалось не терять концентрацию до конца матча, даже когда счет уже был 3-1".

Отметим, что следующий матч в группе сборная Азербайджана проведет 27 марта против Швеции на выезде, а Австрия на домашнем поле против Эстонии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in futbolçusu: "Azərbaycanla oyun bizə müsbət impuls verdi"

Самое важное

Российские миротворцы - покровители террористов и сепаратистов в Карабахе
Российские "миротворцы" - покровители террористов и сепаратистов в Карабахе
24 марта 2023 г. 16:57
Минобороны Азербайджана: Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются
Минобороны Азербайджана: Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются
24 марта 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана: Руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики
МИД Азербайджана: Руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики
24 марта 2023 г. 11:37
​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
23 марта 2023 г. 18:02
Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения
Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения
23 марта 2023 г. 15:35
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан
23 марта 2023 г. 10:32
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
22 марта 2023 г. 13:48
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
21 марта 2023 г. 20:39
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi