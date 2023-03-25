Игрок сборной Австрии: Матч с Азербайджаном придал команде положительный импульс

Матч с Азербайджаном придал сборной Австрии положительный импульс.

Матч с Азербайджаном придал сборной Австрии положительный импульс.

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Австрии Давид Алаба заявил после матча отборочного этапа Евро-2024, в котором они обыграли сборную Азербайджана со счетом 4:1.

Левый защитник испанского "Реал Мадрид", который не участвовал в этом матче из-за травмы, отметил, что всеми силами поддерживал свою команду с трибуны: "Нам удалось не терять концентрацию до конца матча, даже когда счет уже был 3-1".

Отметим, что следующий матч в группе сборная Азербайджана проведет 27 марта против Швеции на выезде, а Австрия на домашнем поле против Эстонии.