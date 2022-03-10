Игрок польского клуба приглашен в сборную Азербайджана

Выступающий в польском клубе "Висла Плоцк" Антон Кривоцюк приглашен в сборную Азербайджана по футболу.

Выступающий в польском клубе "Висла Плоцк" Антон Кривоцюк приглашен в сборную Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Плоцка, 24-летний защитник отправится на товарищеские матчи против Мальты и Латвии.

Кривоцюк, выступающий в основной сборной с 2019 года, выходил на поле в 24 матчах. Он перешел в "Вислу" из "Нетфчи" прошлым летом.

Сборная Азербайджана проведет матч против Мальты на национальной арене этой страны 24 марта, а через 4 дня сборная встретится с командой Латвии.