О нас
Report Georgia
Аудио новости

Игорь Пономарев: "Карабах" порадует героев на фронте

Игорь Пономарев: "Карабах" порадует героев на фронте "Я полностью поддерживаю нашего президента и радуюсь победам нашей Армии. Азербайджан - моя Родина".
Футбол
5 ноября 2020 г. 17:24
Игорь Пономарев: Карабах порадует героев на фронте
0 : 00
0 : 00

"Я полностью поддерживаю нашего президента и радуюсь победам нашей Армии. Азербайджан - моя Родина".

Этими мыслями с Report поделился член наблюдательного совета клуба "Сабах", олимпийский чемпион Игорь Пономарев, говоря о нагорно-карабахском конфликте.

Ветеран футбола отметил, что оккупация земель плохо действовала на него, как на любого азербайджанца: "Это было тяжело и для меня. Я полностью за территориальную целостность Азербайджана".

Он сказал, что поддерживает Азербайджан своими публикациями на странице в Фейсбук.

И.Пономарев отказался говорить о выступлении "Сабах" в чемпионе страны, сославшись на этические моменты.

60-летний специалист коснулся запланированной на сегодня в Турции игры в рамках третьего тура Лиги Европы между выступающими в первой группе "Карабахом" и "Сивасспор": "Мое единственное желание – победа "Карабаха". Своей победой они порадуют героев на фронте. Желаю всем успехов".

Игра состоится сегодня на стадионе "Yeni Sivas 4 Eylül" в 21:55 по бакинскому времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İqor Ponomaryov: "Qarabağ" cəbhədəki qəhrəmanları da sevindirəcək"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi