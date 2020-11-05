Игорь Пономарев: "Карабах" порадует героев на фронте

"Я полностью поддерживаю нашего президента и радуюсь победам нашей Армии. Азербайджан - моя Родина".

"Я полностью поддерживаю нашего президента и радуюсь победам нашей Армии. Азербайджан - моя Родина".

Этими мыслями с Report поделился член наблюдательного совета клуба "Сабах", олимпийский чемпион Игорь Пономарев, говоря о нагорно-карабахском конфликте.

Ветеран футбола отметил, что оккупация земель плохо действовала на него, как на любого азербайджанца: "Это было тяжело и для меня. Я полностью за территориальную целостность Азербайджана".

Он сказал, что поддерживает Азербайджан своими публикациями на странице в Фейсбук.

И.Пономарев отказался говорить о выступлении "Сабах" в чемпионе страны, сославшись на этические моменты.

60-летний специалист коснулся запланированной на сегодня в Турции игры в рамках третьего тура Лиги Европы между выступающими в первой группе "Карабахом" и "Сивасспор": "Мое единственное желание – победа "Карабаха". Своей победой они порадуют героев на фронте. Желаю всем успехов".

Игра состоится сегодня на стадионе "Yeni Sivas 4 Eylül" в 21:55 по бакинскому времени.