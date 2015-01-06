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    I вице-президент АФФА Рауф Алиев удостоен диплома

    Диплом официальному представителю федерации вручен со стороны Cross Cultures Project Association

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ I вице-президент АФФА, депутат Рауф Алиев удостоен диплома.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, Р.Алиев удостоен диплома за успехи, достигнутые в осуществлении и пропаганде массового футбола в Азербайджане и шаги на пути реализации и развития инфраструктуры проекта Международных открытых развлекательных футбольных школ.

    Диплом официальному представителю федерации вручен со стороны "Cross Cultures Project Association".

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