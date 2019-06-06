Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций УЕФА - ВИДЕО

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Швейцарии на стадионе "Драгау" в Порту.

Как передаёт Report, итоговый счёт игры - 3:1 в пользу хозяев финальной части турнира.

Автором первого забитого мяча в матче стал капитан португальцев Криштиану Роналду. На 25-й минуте 34-летний нападающий результативно пробил со штрафного. Сравнять счёт швейцарцы смогли на 57-й минуте. Рикардо Родригес переиграл Руи Патрисиу ударом с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR. Интересно, что перед этим немецкий судья назначил 11-метровый удар в ворота сборной Швейцарии, но посмотрев видеоповтор изменил решение и наказал уже португальцев.

Тем не менее, удержать ничью швейцарцам не удалось. На 88-й и 90-й минутах Роналду забил свои второй и третий мячи, выведя свою сборную в финал турнира.

Лига наций УЕФА

Лига А, 1/2 финала

22:45. Португалия - Швейцария - 3:1

Голы: Криштиану Роналду, 25; 88; 90 - Рикардо Родригес, 57 (пен.)

Главный судья: Феликс Брих (Германия)

Порту, "Драгау"