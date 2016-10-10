Жерар Пике сказал, что закончит карьеру в сборной Испании после ЧМ-2018

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике намерен завершить выступления за национальную команду страны после чемпионата мира 2018 года по футболу, который состоится в России.

Как передает Report, слова футболиста приводит испанская газета Marca.

В воскресенье сборная Испании одержала победу над командой Албании со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. После трех туров сборные Испании и Италии с семью очками делят первое место в группе G.

"Чемпионат мира в России станет последним моим турниром в составе сборной Испании. Я очень тщательно обдумывал свое решение, но в 31 год я уйду. Я поддерживаю тренера Лопетеги, с кем мы начали отборочный турнир, и который закончим вместе в России в 2018-м", - сказал Пике.

В составе сборной Испании Пике стал чемпионом мира (2010) и чемпионом Европы (2012). Всего за национальную команду защитник провел 86 матчей и забил пять мячей.

Пике выступает за "Барселону" с 2008 года. В ее составе он становился шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, пятикратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов.