Гвардиола может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлит контракт с английским клубом.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, текущий контракт 47-летнего испанского специалиста истекает летом 2019 года.

По данным издания, Гвардиола согласился на подписание нового соглашения ещё в прошлом месяце. Контракт будет расчитан до 2020 года. Таким образом, Гвардиола станет самым высокооплачиваемым тренером в мире с заработной платой, которая составит € 23 млн в год.

Испанский наставник возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.