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    Гвардиола может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире

    Его заработная плата составит € 23 млн в год

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлит контракт с английским клубом.

    Как передает Report со ссылкой на Mirror, текущий контракт 47-летнего испанского специалиста истекает летом 2019 года.

    По данным издания, Гвардиола согласился на подписание нового соглашения ещё в прошлом месяце. Контракт будет расчитан до 2020 года. Таким образом, Гвардиола станет самым высокооплачиваемым тренером в мире с заработной платой, которая составит € 23 млн в год.

    Испанский наставник возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.

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